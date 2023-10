L’Heure des tout-petit·es Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil Montreuil, 7 octobre 2023, Montreuil.

L’Heure des tout-petit·es 7 octobre 2023 – 18 septembre 2024 Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil

Les 4 bibliothèques de la ville proposent des accueils pour les 0-3 ans avec leurs parents et accompagnateur·rices. Un rendez-vous pour lire et se faire lire des histoires dès les premiers mois et découvrir le meilleur des albums pour les tout-petit·es !

Et tout au long de l’année Les bibliothèques interviennent dans de nombreuses structures Petite enfance de la ville (crèches, PMI, relais petite enfance…) et organisent des accueils pour les assistant·es maternel·les

Renseignements

Stéphanie Broux et Fanny Durand : 0183 74 58 58

Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil 14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2024-09-18T10:30:00+02:00 – 2024-09-18T12:00:00+02:00

