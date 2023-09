Fleur Oury: une installation ludique et immersive Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil Montreuil, 3 octobre 2023, Montreuil.

Fleur Oury: une installation ludique et immersive 3 octobre – 4 novembre Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil

Inauguration le samedi 7 octobre 2023 à 10h30 Bibliothèque Robert Desnos Rencontre parents enfants le samedi 7 octobre 2023 à 15h Gratuit, réservation nécessaire pour la rencontre « J’ai grandi entourée de forêt dans lesquelles mes parents m’emmenaient marcher. Pendant qu’ils se promenaient, j’allais jouer entre les arbres, construire des cabanes, je cueillais des plantes pour faire des potions magiques et surtout je guettais les animaux. Comme une première étape dans la rencontre de ces futurs amis. Je guettais le moindre crissement de feuille, le froufrou d’un buisson, le raclement du sol ou un chant flûté dans le ciel. J’ai tendu l’oreille et ouvert grand mes yeux. Je me suis tendue vers le ciel et accroupie au plus proche de la terre. Et j’ai vu. Tous ces bruits sont devenus des présences et ces présences des êtres vivants. Là, un mulot passant sous les pissenlits, là un lézard se chauffant sur une pierre, ici un merle s’envolant en sifflant. Et un jour au détour d’un chemin, un cerf, majestueux et magnifique. Toutes ces rencontres sont des moments fugaces et précieux où la joie me traverse et me bouleverse. Ces rencontres et ces sensations ont modelé mes jeux d’enfant et fortement marqué mes imaginaires. Ce sont tous ces souvenirs que je distille à chacun de mes livres espérant ainsi garder et partager ces émotions avec le lecteur. À ton tour de te promener dans les bois ! Prends un des chemins devant toi et ouvre grand tes yeux et tes oreilles ! Les oiseaux chantent et la forêt fait mille bruits. Ta promenade te fera découvrir les oiseaux et les animaux des bois. Tu pourras faire une pause dans la cabane et même une sieste dans l’humus. C’est sûr, à la fin de la journée tu seras toi aussi un petit être sylvestre ! » Fleur Oury

Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil 14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T09:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:00:00+02:00

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00