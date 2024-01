LEMBE LOKK – Secret chords, the songs of Leonard Cohen. Bibliothèque Robert-Desnos Montreuil, samedi 10 février 2024.

LEMBE LOKK – Secret chords, the songs of Leonard Cohen. Un concert ZicaMontreuil qui s’annonce envoutant, puissant et organique. Autant d’adjectifs pour décrire le projet hommage à Leonard Cohen par la chanteuse franco-estonienne Lembe Lokk. Samedi 10 février, 16h30 Bibliothèque Robert-Desnos Entrée libre

Entourée par deux fantastiques musiciens (François Puyalto à la basse et Michel Schick aux clarinettes), Lembe Lokk revisite le répertoire de Leonard Cohen en mettant ses chansons presque à nu, avec un sens très pur du son, de l’émotion à vif.

Arrangé avec finesse et simplicité, ce répertoire (quelques titres phares du poète canadien mais aussi des chansons de sa dernière période) met en avant la poésie des textes de Cohen tout comme la sensualité de sa musique.

Une musique qui oscille entre folk, jazz et pop.

Un hommage original et bouleversant de justesse à découvrir d’urgence.

Bibliothèque Robert-Desnos 14, boulevard Rouget-de-Lisle 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 58 58 »}]

lembe Lokk zicamontreuil