Aälma Dili en concert Bibliothèque Robert-Desnos Montreuil, 16 décembre 2023, Montreuil.

AÄLMA DILI signifie « L’âme des Fous » en gitan.

Avec un répertoire inspiré des Balkans et des fêtes « svadba », nos quatre cow-boys intrépides fusionnent les musiques serbes, napolitaines et tziganes avec du rock’n’roll aux accents banlieusards qui a la saveur des westerns spaghetti.

Composé de deux violons, d’une guitare et d’une contrebasse, ce quatuor nous propose une musique endiablée et rythmée où dominent la bonne humeur et l’humour.

Leur univers nomade s’offre à vous et vous emporte dans un enivrant et déjanté bal balkanique.

Avec :

Benoit VINCENT : Guitares, chœurs

Clément OURY : Violon, baglama, chœurs

Emilio CASTIELLO : Violon, mandoline, chant, chœurs

Gabriel SEYER : Contrebasse, choeurs

Bibliothèque Robert-Desnos 14, boulevard Rouget-de-Lisle 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 59 68 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Concert ZicaMontreuil