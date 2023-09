Babils du Nil Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Babils du Nil Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, 22 novembre 2023, Montreuil. Babils du Nil Mercredi 22 novembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bibliothèque Robert Desnos Gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque Création scénique et musicale pour voix, accordéon et dispositif électronique

A destination de la petite enfance (maternelle) jusque 6 ans Les Lunaisiens & Compagnie Cadéëm

Manon Lepauvre, création musicale

Angéline Croissant, scénographie

Arnaud Marzorati, livret & voix

Anthony Millet, accordéon Par là, Par là, grogne.

Et par ici, aussi, trogne.

Long du Delta, brame Madame Thouéris:

Quatre, cinq, six.

Hippo habile, hippo mobile,

File, file, à l’allure du Nil. Les premiers sons, moments merveilleux de l’enfance… Manon Lepauvre, Anthony Millet et Arnaud Marzorati proposent une poésie sonore contemporaine, accessible aussi bien à la toute petite enfance qu’au monde adulte. L’histoire nous amène le long du Nil. Nous y retrouverons Madame Thouéris, déesse protectrice de l’accouchement. Imaginez : elle ressemble à un Hippopotame, mais avec des pattes arrière de lion et des pattes de devant de forme humaine ! Avec elle, résonnent les sons d’un vocabulaire de proto-langage, accompagné par l’accordéon, le tout entouré par des résonances électroniques. Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle – 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T11:00:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00

2023-11-22T11:00:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

