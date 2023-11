Concert : La Patrona y los despechados Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, 18 novembre 2023, Montreuil.

Concert : La Patrona y los despechados Samedi 18 novembre, 16h30 Bibliothèque Robert Desnos Entrée libre et gratuite

Après avoir fait le bonheur des nuits cumbia parisiennes au micro de La Sonora de Cumbear, la chanteuse chilienne Paula Cubos présente son nouveau projet en quintet, La Patrona y los Despechados, soit « la patronne et les tricards ».

S’il y est toujours question de cumbia, son répertoire embrasse un plus large éventail de rythmes latino-américains – bolero, tango, cha cha cha ou folklore – et recrée sur un mode rétro et humoristique l’ambiance des cabarets du continent. Elle mettra naturellement l’accent sur un registre de chansons de son pays natal lors du concert d’ouverture de ce cycle consacré au Chili.

Retrouvez l’intégralité du programme ici

Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

