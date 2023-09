Vanessa Wagner en concert à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-St.-Denis Vanessa Wagner en concert à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, 21 octobre 2023, Montreuil. Vanessa Wagner en concert à la Bibliothèque Robert-Desnos Samedi 21 octobre, 18h00 Bibliothèque Robert Desnos Entrée libre dans la limite des places disponibles A l’occasion des 15 ans de ZicaMontreuil (le dispositif de promotion des musiciens locaux), la Bibliothèque Robert-Desnos accueille la pianiste montreuilloise Vanessa Wagner pour un récital unique.

Soliste de renommée internationale aux multiples récompenses, son vaste répertoire sans cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en éveil.

Du récital classique à la création contemporaine, en passant par la musique minimaliste, la pertinence de ses choix artistiques fait d’elle « la pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération » (Le Monde). Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 58 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:30:00+02:00

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:30:00+02:00

Vanessa Wagner piano
Nicolas Pianfetti

