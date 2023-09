Soirée Missives #20 Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-St.-Denis Soirée Missives #20 Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, 13 octobre 2023, Montreuil. Soirée Missives #20 Vendredi 13 octobre, 19h00 Bibliothèque Robert Desnos Entrée libre Charlotte Puiseux propose ici un essai autobiographique, une plongée profonde dans l’intime. C’est la quête initiatique d’un être humain incarné dans un corps de femme paré d’une différence nommée : handicap, et né dans un monde prévu pour des êtres valides.

Un texte écrit par un esprit vif au cœur bouillonnant, un volcan en éruption, la vibration de ce texte est celle de la lave en fusion. Tenez-vous prêt.e.s pour l’irruption.

La rencontre littéraire avec Charlotte Puiseux se double d'une rencontre avec l'autrice et actrice Sarah Salmona pour son spectacle « Partez devant, je vous rejoins ». Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

