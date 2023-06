Club d’écoute à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-St.-Denis Club d’écoute à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, 15 juin 2023, Montreuil. Club d’écoute à la Bibliothèque Robert-Desnos Jeudi 15 juin, 18h00 Bibliothèque Robert Desnos Entrée libre L’espace musique de la Bibliothèque Robert-Desnos vous propose de découvrir une sélection des dernières nouveautés musicales.

Du jazz au rock en passant par l’électro et la chanson…., tous les styles sont appréciés lors de ce temps convivial.

Un temps d’écoute et d’échange est prévu autour d’un verre.

N’hésitez pas à venir avec vos propres coups de coeur pour les faire découvrir. Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:00:00+02:00

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T19:00:00+02:00 musique écoute Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-St.-Denis Autres Lieu Bibliothèque Robert Desnos Adresse 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-St.-Denis Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Robert Desnos Montreuil

Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Club d’écoute à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil 2023-06-15 was last modified: by Club d’écoute à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Bibliothèque Robert Desnos Montreuil 15 juin 2023