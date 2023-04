DIY Hard 2e édition – Salon des loisirs créatifs de Montreuil Bibliothèque Robert Desnos, 12 mai 2023, Montreuil.

DIY Hard 2e édition – Salon des loisirs créatifs de Montreuil 12 et 13 mai Bibliothèque Robert Desnos Entrée libre

Folies d’Encre et le Kraft investissent la bibliothèque Robert Desnos pour la 2e édition de DIY Hard, le salon loisirs créatifs de Montreuil. Au programme de cette nouvelle édition : encore plus d’artistes-exposants montreuillois et des ateliers pour tous les âges ! Entrée libre et ateliers gratuits pendant les deux jours.

La 2e édition de DIY Hard, le salon loisirs créatifs de Montreuil se déroulera vendredi 12 mai de 14h à 19h et samedi 13 mai de 10h à 18h à la bibliothèque Robert Desnos.

Au programme :

– Un espace exposants avec une douzaine d’artistes montreuillois qui présenteront leurs oeuvres et leur domaine de création (aquarelle, linogravure, travail du papier, dentelle, graff, etc.).

– Un espace avec des ateliers animés par chacun des artistes présents pour s’initier à différentes techniques artistiques. Des ateliers pour adultes et/ou enfants selon l’artiste. Ateliers gratuits et sur inscription au Kraft à partir du 2 mai.

– Un espace où l’équipe du Kraft proposera des ateliers loisirs créatifs en continu du vendredi au samedi. Des ateliers pour tous les âges, même les tout-petits. Ateliers gratuits et sans inscription sur les deux jours.

Pour davantage de détails et les horaires des ateliers, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Kraft :

Instagram : lekraft_papeterie

Facebook : Le Kraft – papeterie Folies d’Encre

01 49 20 80 07

Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T19:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

salon événements

Rawpixels / le Kraft