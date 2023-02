Showcase Stéphane Deraddi à la Bibliothèque Robert-Desnos Bibliothèque Robert-Desnos, 18 février 2023, Montreuil.

Showcase Stéphane Deraddi à la Bibliothèque Robert-Desnos Samedi 18 février, 16h00 Bibliothèque Robert-Desnos

Entrée libre et gratuite

Un moment de rigolade et de camaraderie avec notre Bobby Lapointe montreuillois, en formule trio. Au programme : autodérision et engagement humaniste.

Bibliothèque Robert-Desnos 14, boulevard Rouget-de-Lisle 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

À l’occasion de la sortie de son album «Cui cui », Stéphane Derradi, notre Bobby Lapointe montreuillois, nous présentera ses dernières compositions.

Accompagné de l’accordéoniste Romain Veillon et de Pascale Grillandini au tuba, il évoquera, en maniant l’humour décalé et l’autodérision, l’amour, les emmerdes, ses indignations et ses indigestions.

Entre chanson, blues et fanfare, ses chansons drôles et poétiques font passer avec légèreté un message humaniste, écolo et finalement militant.



