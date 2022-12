AUDITION DE GUITARE Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

AUDITION DE GUITARE Bibliothèque Robert Desnos, 7 février 2023, Montreuil. AUDITION DE GUITARE Mardi 7 février 2023, 18h30 Bibliothèque Robert Desnos

Entrée libre

Avec les élèves des classes de guitare du conservatoire de Montreuil Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle – 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Avec les élèves des classes de Bruno Camhaji & Wim Hoogewerf

2023-02-07T18:30:00+01:00

2023-02-07T19:45:00+01:00

