AUDITION DE CLARINETTE Mardi 24 janvier 2023, 18h30 Bibliothèque Robert Desnos

Entrée libre

Classe de Joris Rühl du Conservatoire de Montreuil handicap visuel;handicap intellectuel vi;ii Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle – 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Avec les élèves de la classe de Joris Rühl.

Venez le découvrir le fruit de leur aprrentissage !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:30:00+01:00

2023-01-24T19:45:00+01:00

