Bordeaux Montaigne : une exposition immersion seventies Bibliothèque Rigoberta Menchú (Langues, Territoires, Civilisations) Pessac, 15 septembre 2023, Pessac.

Qu’est-ce qui se cache dans les archives de l’Université Bordeaux Montaigne ? A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mission Archives du Service de Documentation vous propose une immersion dans le passé, quand Bordeaux Montaigne s’éveillait. Centrée sur la période 1965-1980 qui voit la création de l’Université Bordeaux III et l’aménagement du campus de Pessac, l’exposition présente une collection de documents d’archives, de publications d’époque et de photographies tout droit sorties des années 70. L’exposition abordera les thématiques suivantes : vie de l’université, enseignement, recherche, campus et bâtiments et personnels.

Bibliothèque Rigoberta Menchú (Langues, Territoires, Civilisations) Esplanade des antilles, Domaine universitaire, 33607 Pessac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

©SCD Université Bordeaux Montaigne