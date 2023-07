Conférence : les découvertes du quai de la pêcherie de Pont-Sainte-Maxence Bibliothèque Reine-Philiberte Pont-Sainte-Maxence, 16 septembre 2023, Pont-Sainte-Maxence.

Conférence : les découvertes du quai de la pêcherie de Pont-Sainte-Maxence Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Reine-Philiberte Gratuit sur inscriptions – places limitées

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une conférence Sabrine SARRAZIN et Denis MARECHAL de l’INRAP ( Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) est proposée le samedi 16 septembre 2023 à 15h à la bibliothèque Reine-Philiberte. En préalable des travaux de construction situé quai de la pêcherie, une équipe de l’INRAP a fouillé en 2022 à Pont-Sainte-Maxence, un ensemble monumentale d’époque romaine.

Bibliothèque Reine-Philiberte 5 rue Théophile Richard – 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France 03 44 31 71 71 http://www.pontsaintemaxence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0344531275 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr »}] Bibliothèque Reine-Philiberte. Reine-Philiberte de Varicourt Marquise de Villette était la nièce adoptive de Voltaire. Il l’a surnommée « Belle et Bonne ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00