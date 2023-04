Découvrez une bibliothèque patrimoniale et historique exceptionnelle Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Découvrez une bibliothèque patrimoniale et historique exceptionnelle Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda, 16 septembre 2023, Dax. Découvrez une bibliothèque patrimoniale et historique exceptionnelle Samedi 16 septembre, 14h15, 15h15, 16h15 Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Gratuit. Entrée libre. Créée en 1876 la Société de Borda doit son nom à ses deux parrains : Jacques-François de Borda d’Oro (1718-1804) savant naturaliste, et Jean-Charles de Borda (1733-1799), mathématicien et navigateur.

Aujourd’hui, la Société de Borda est fidèle à sa vocation : ancrée dans le terroir et ouverte sur l’extérieur, elle est la mémoire vivante des Landes et réunit tous ceux qui s’intéressent aux pays landais et limitrophes. Venez découvrir sa bibliothèque régionaliste ! Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 27 rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 90 85 99 http://www.societe-borda.com L’hôtel Saint-Martin d’Agès est un hôtel particulier du XVIIe siècle. Au premier étage de l’édifice devenu, en partie, propriété de la ville, se trouve depuis 1963, le siège de la Société de Borda, dont l’origine date de 1876. La bibliothèque régionaliste figure sur le Guide du Patrimoine des Bibliothèques de France. A pied (en centre ville). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©Société de Borda

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Adresse 27 rue Cazade, 40100 Dax Ville Dax Departement Landes Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax

Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Découvrez une bibliothèque patrimoniale et historique exceptionnelle Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une bibliothèque patrimoniale et historique exceptionnelle Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 16 septembre 2023 Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax Dax

Dax Landes