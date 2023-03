L’heure du conte Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

L’heure du conte Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste, 16 mars 2023, Aoste. L’heure du conte Jeudi 16 mars, 17h30 Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste Nombre de places limité. Réservation à partir de 14h Lecture en français Merci, le vent ! d’Édouard Manceau (Milan jeunesse), suivie d’un atelier créatif, en collaboration avec Claire Orfila. Le vent souffle sur des bouts de papier qui s’envolent… et par magie apparaissent de drôles d’animaux.

À partir de 3 ans. Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste 2, Rue Tour du Lépreux, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « 0165 274822 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T17:30:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00

2023-03-16T17:30:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00 ©Règion autonome de la Vallée d’Aoste

