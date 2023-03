Remise des prix du concours « Abbé Trèves » Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

Remise des prix du concours « Abbé Trèves » Bibliothèque régionale d’Aoste, 31 mars 2023, Aoste. Remise des prix du concours « Abbé Trèves » Vendredi 31 mars, 17h00 Bibliothèque régionale d’Aoste Cérémonie organisée par la section valdôtaine de l’Union internationale de la Presse Francophone (UPF) avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l’Université de la Vallée d’Aoste et du Centre d’études Abbé Trèves. Bibliothèque régionale d’Aoste 2, Rue du Lépreux Aoste 11100 Papet dessus Vallée d’Aoste Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T17:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-03-31T17:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00 ©Région autonome de la Vallée d’Aoste

Détails Catégorie d’Évènement: Aoste Autres Lieu Bibliothèque régionale d'Aoste Adresse 2, Rue du Lépreux Ville Aoste Lieu Ville Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste

Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aoste/

Remise des prix du concours « Abbé Trèves » Bibliothèque régionale d’Aoste 2023-03-31 was last modified: by Remise des prix du concours « Abbé Trèves » Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste 31 mars 2023 Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste

Aoste