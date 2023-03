Conférence « Voyage en Espagne de Théophile Gautier » Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

Conférence « Voyage en Espagne de Théophile Gautier » Bibliothèque régionale d’Aoste, 28 mars 2023, Aoste. Conférence « Voyage en Espagne de Théophile Gautier » Mardi 28 mars, 17h30 Bibliothèque régionale d’Aoste Entrée libre Conférence d’Alain Guyot, Université de Lorraine, à propos du Voyage en Espagne de Théophile Gautier.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste, 2, rue Tour du Lépreux Aoste 11100 Papet dessus Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « 0165 1875200 »}, {« type »: « email », « value »: « eventi@univda.it »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

