Conférence « Promenade dans le monde des jeunes francophones »

Samedi 18 mars, 17h00
Bibliothèque régionale d'Aoste

Dialogue avec le co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes, Federico Borre. Entretien sur les grands thèmes qui touchent les jeunes de la Francophonie, sur l'expérience d'un jeune valdôtain au Parlement francophone des jeunes et sur l'avenir du français en Vallée d'Aoste.

Activité organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de l'association Conseil des Jeunes Valdôtains.

Bibliothèque régionale d'Aoste
2, Rue du Lépreux
Aoste 11100
Vallée d'Aoste

2023-03-18T17:00:00+01:00 – 2023-03-18T19:00:00+01:00

