Projection du film, "Petite nature" de Theis Samuel
Vendredi 17 mars, 20h30
Bibliothèque régionale d'Aoste
Entrée gratuite
Drame, Comédie, avec Antoine Reinnartotz, Melissa Olex.

A Forbach, cité minière située sur la frontière franco-allemande, Johnny subit une existence agitée rythmée par les excès de sa mère célibataire, suscitant critiques et moqueries dans le quartier où ils vivent. En manque de repères, le garçon finit par prendre en exemple le professeur Adamski, nouveau venu dans son établissement scolaire, et qui semble involontairement le prendre sous son aile.

Fim poignant et emprunt aussi d'une certaine forme de légèreté. Nommé aux Césars en 2023.

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T22:30:00+01:00

