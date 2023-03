« Parcours croisé littérature et peinture – Voyage en Italie avec le narrateur proustien – Voyage à la recherche du temps perdu » Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste Catégorie d’Évènement: Aoste

« Parcours croisé littérature et peinture – Voyage en Italie avec le narrateur proustien – Voyage à la recherche du temps perdu » Bibliothèque régionale d’Aoste, 14 mars 2023, Aoste. « Parcours croisé littérature et peinture – Voyage en Italie avec le narrateur proustien – Voyage à la recherche du temps perdu » Mardi 14 mars, 18h30 Bibliothèque régionale d’Aoste Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Conférence d’Annick Polin, agrégée de Lettres Classiques et certifiée d’Histoire des Arts.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste Bibliothèque régionale d’Aoste 2, Rue du Lépreux Aoste 11100 Papet dessus Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « 0165 42331 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T20:30:00+01:00

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T20:30:00+01:00 ©Région autonome de la Vallée d’Aoste

Détails Catégorie d’Évènement: Aoste Autres Lieu Bibliothèque régionale d'Aoste Adresse 2, Rue du Lépreux Ville Aoste Lieu Ville Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste

Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aoste/

« Parcours croisé littérature et peinture – Voyage en Italie avec le narrateur proustien – Voyage à la recherche du temps perdu » Bibliothèque régionale d’Aoste 2023-03-14 was last modified: by « Parcours croisé littérature et peinture – Voyage en Italie avec le narrateur proustien – Voyage à la recherche du temps perdu » Bibliothèque régionale d’Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste 14 mars 2023 Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste

Aoste