APÉRO LITTÉRAIRE Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz, 17 novembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Venez présenter et échanger sur vos coups de cœur littéraires, lors d’un apéritif proposé par Ursula, membre active de la bibliothèque..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 18:00:00. .

Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and share your literary favorites at an aperitif hosted by Ursula, an active member of the library.

Venga a compartir sus favoritos literarios en un aperitivo ofrecido por Ursula, miembro activo de la biblioteca.

Stellen Sie Ihre literarischen Favoriten bei einem Aperitif vor, der von Ursula, einem aktiven Mitglied der Bibliothek, organisiert wird, und tauschen Sie sich darüber aus.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire