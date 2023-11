CHUT ! JE LIS AVEC BÉBÉ Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz, 10 novembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

L’association Clef des Familles vous racontera des histoires animées pour les 0-3 ans ! Venez partager un moment privilégié avec votre enfant….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 11:00:00. .

Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Clef des Familles association will be telling animated stories for 0-3 year olds! Come and share a special moment with your child…

La asociación Clef des Familles contará cuentos animados para niños de 0 a 3 años Venga a compartir un momento especial con su hijo…

Der Verein Clef des Familles wird Ihnen animierte Geschichten für 0-3-Jährige erzählen! Kommen Sie und teilen Sie einen besonderen Moment mit Ihrem Kind…

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire