VISITE GUIDÉE : FLÂNERIES DANS LES RUES DES MOUTIERS Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz, 6 novembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Visite guidée par Monique Albert, à la découverte des rues des Moutiers-en-Retz et leurs histoires.

2023-11-06 fin : 2023-11-06 14:00:00. .

Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Guided tour by Monique Albert, to discover the streets of Moutiers-en-Retz and their history.

Visita guiada por Monique Albert, para descubrir las calles de Moutiers-en-Retz y su historia.

Führung von Monique Albert, um die Straßen von Les Moutiers-en-Retz und ihre Geschichten zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire