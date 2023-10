SOIRÉE JEUX Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz, 21 octobre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Pour tous les joueurs et joueuses de 5 à 99 ans, la bibliothèque propose une soirée animée. Moment convivial assuré !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For all players from 5 to 99 years old, the library offers a lively evening. A convivial moment is guaranteed!

Para todos los jugadores de 5 a 99 años, la biblioteca ofrece una animada velada. La diversión está garantizada

Für alle Spieler und Spielerinnen von 5 bis 99 Jahren bietet die Bibliothek einen animierten Abend an. Geselliger Moment garantiert!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire