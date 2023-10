Puces livresques Bibliothèque Quiberville, 28 octobre 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

La bibliothèque vous invite à les rencontrer à l’occasion d’une grande vente de livres d’occasion !

On vide les réserves ! Vous trouverez de nombreux ouvrages, livres et revues enfants, adultes, BD, documentaires…

En présence de Patrice Demouchy de l’association Nosco (Histoire de Dieppe et de sa région), qui vous présentera ses ouvrages sur Dieppe et sa région.

On vous attend nombreux pour ces moments d’échanges et de partages….

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Bibliothèque Espace du large

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



The library invites you to meet them at a big second-hand book sale!

We’re clearing out the stocks! You’ll find a wide range of books and magazines for children, adults, comics, documentaries…

In the presence of Patrice Demouchy from the Nosco association (Histoire de Dieppe et de sa région), who will present his works on Dieppe and the surrounding region.

We look forward to seeing many of you there to share and exchange ideas…

La biblioteca te invita a una gran venta de libros de segunda mano

¡Estamos liquidando las existencias! Encontrarás una amplia gama de libros y revistas para niños y adultos, cómics, documentales, etc.

Patrice Demouchy, de la asociación Nosco (Histoire de Dieppe et de sa région), nos hablará de sus libros sobre Dieppe y su región.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes para compartir e intercambiar ideas…

Die Bibliothek lädt Sie ein, sie bei einem großen Verkauf von gebrauchten Büchern zu treffen!

Wir leeren die Lager! Sie finden zahlreiche Werke, Bücher und Zeitschriften für Kinder, Erwachsene, Comics, Dokumentarfilme…

In Anwesenheit von Patrice Demouchy vom Verein Nosco (Histoire de Dieppe et de sa région), der Ihnen seine Werke über Dieppe und seine Region vorstellen wird.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesen Momenten des Austauschs und der gemeinsamen Nutzung…

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche