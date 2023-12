Noël à la bibliothèque Bibliothèque Puyoô, 16 décembre 2023, Puyoô.

Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:30:00

Ateliers de Noël (lettre au Père Noël, décoration de boules de Noël), dédicaces des livres de Christine Camps (livres pour enfants et adultes), exposition des dessins de PaNda, univers manga (Nicolas Julien-Hollard, association Drac’Art).

10h30 : Lecture de contes par Mélanie Meunier.

12h : Tombola, remise des surprises et gourmandises de Noël..

Bibliothèque RN 117

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Coeur de Béarn