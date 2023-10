Spectacle : Les Mallines Bibliothèque Puyoô, 14 octobre 2023, Puyoô.

Puyoô,Pyrénées-Atlantiques

Par les Mômes en zique.

Une harpe qui se prépare pour un concert… une malle mystérieuse sur un coin de scène…

Et voici Ernestine et Sayama embarquées dans un monde sonore aux mille couleurs…

Tout un univers s’ouvre à elles où percus- sions, corps et danse se mêlent sans frontière.

Une récréation musicale, corporelle et percussive pleine de joie et de bonne humeur..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Bibliothèque Départementale 817

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Mômes en zique.

A harp preparing for a concert… a mysterious trunk on a corner of the stage…

Ernestine and Sayama embark on a world of sound and color…

A whole universe opens up to them, where percussion, body and dance mingle without frontiers.

A musical, physical and percussive recreation full of joy and good humor.

Por Les Mômes en zique.

Un arpa preparándose para un concierto… un misterioso baúl en la esquina del escenario…

Ernestine y Sayama se embarcan en un colorido mundo sonoro…

Todo un universo se abre ante ellas, donde percusión, cuerpo y danza se mezclan sin fronteras.

Una recreación musical, física y percusiva llena de alegría y buen humor.

Von den Mômes en zique.

Eine Harfe, die sich auf ein Konzert vorbereitet… ein geheimnisvoller Koffer auf einer Bühnenecke…

Und hier sind Ernestine und Sayama, die in eine Welt der tausend Farben entführt werden…

Ein ganzes Universum öffnet sich für sie, in dem Perkussion, Körper und Tanz grenzenlos miteinander verschmelzen.

Eine musikalische, körperliche und perkussive Rekreation voller Freude und guter Laune.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Coeur de Béarn