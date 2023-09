Itinérance[s] : Rencontre : Dans ma valise il y a… Bibliothèque Puy-Saint-Martin, 21 octobre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Dans ma valise il y a… Des sons, des livres, et bien d’autres petites merveilles à regarder et à écouter. Dans le cadre d’Itinérance[s], Magali, bibliothécaire jeunesse, emmène sa petite valise pleine de surprises à la bibliothèque de Puy Saint Martin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Bibliothèque Place Chantecaille

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In my suitcase there are… Sounds, books and many other little wonders to look at and listen to. As part of Itinérance[s], children’s librarian Magali brings her little suitcase full of surprises to the Puy Saint Martin library.

En mi maleta hay… Sonidos, libros y muchas otras pequeñas maravillas para mirar y escuchar. En el marco del programa Itinérance[s], Magali, bibliotecaria infantil, lleva su pequeña maleta llena de sorpresas a la biblioteca de Puy Saint Martin.

In meinem Koffer gibt es … Klänge, Bücher und viele andere kleine Wunder zum Anschauen und Zuhören. Im Rahmen von Itinérance[s] nimmt die Jugendbibliothekarin Magali ihren kleinen Koffer voller Überraschungen mit in die Bibliothek von Puy Saint Martin.

