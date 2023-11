Rencontre musicale avec les Vulves Assassines Bibliothèque publique d’information Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Rencontre musicale avec les Vulves Assassines Vendredi 10 novembre, 20h00 Bibliothèque publique d’information Gratuit

Pourquoi la musique est-elle si présente dans les cortèges de manifestation ? Qu’apporte-t- elle à la lutte et quelle influence l’engagement politique et social a-t-il sur la musique, son esthétique, sa réception ?

Le groupe punk électro féministe et communiste Les Vulves Assassines viendra parler musique engagée et surtout en faire. Leur musique, très présente dans les cortèges des manifestations contre la réforme des retraites, témoigne d’un engagement politique et musical qui remonte à la création du groupe en 2013. Cet engagement a donné naissance à deux albums : Godzilla 3000 (2019) et Das Kapital (2022) qui interrogent la société et portent l’espoir d’un monde différent.

Avec

DJ Conant et MC Vieillart, rappeuses

Samy, guitariste

Animée par Solveig Serre, musicologue, directrice de recherche au CNRS, responsable du projet de recherche PIND (Punk is not dead : Pour une histoire de la scène punk en France, 1976-2016) entre 2016 et 2020.

Bibliothèque publique d’information Centre Pompidou Place Georges-Pompidou, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00

