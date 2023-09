Une lutte s’écrit dans la lutte Bibliothèque publique d’information Paris, 18 septembre 2023, Paris.

Lundi 18 septembre, 19h00
Bibliothèque publique d'information
Entrée libre et gratuite

La médiatisation des luttes récentes et leur popularité doivent beaucoup à leur dynamisme et à leur ferveur, portés par de nombreuses figures militantes. On oublie trop souvent, du moins dans les traitements médiatiques, combien la lutte peut être festive, joyeuse, combien les chants, la danse et la poésie galvanisent les mouvements contestataires avides de justice sociale, pour s’ancrer de manière durable dans l’espace public et dans nos mémoires.

Aujourd’hui, les écritures sauvages, aux slogans bien sentis, pavoisent les murs, réinventent les pancartes et sont relayées par les réseaux sociaux, comme les danses et les musiques percutantes qui scandent les manifestations… Autant de signes inédits ou réinvestis qui sont aussi les fruits d’un contexte et d’une histoire, parfois oubliés.

Avec Zoé Carle, maîtresse de conférences en analyse du discours à l’Université Paris 8. Dernier ouvrage paru : Poétique du slogan révolutionnaire (Presses Sorbonne nouvelle, 2019)

Véronique Servat, historienne, co-autrice de En lutte ! Carnet de chants (éditions du Détour, 2022)

Youlie Yamamoto, co-fondatrice du collectif Les Rosies, activiste féministe pour la justice sociale, porte-parole d’Attac

Animée par Mathilde Larrère, conseillère scientifique du cycle

