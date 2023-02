Atelier et performance slam Bibliothèque publique d’information Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier et performance slam
Vendredi 24 mars, 17h00
Bibliothèque publique d'information

A l'occasion de la Semaine de la langue française et la francophonie, le verbe écrit, parlé et déclamé est à l'honneur avec un atelier d'écriture slam suivie d'une performance des participants et de la slameuse George Ka.

George Ka, slameuse. Issue des scènes slam et révélée notamment en première partie de l’artiste Gaël Faye, George écrit sur son époque, et dépeint son itinéraire de femme dans la ville, dans la nuit, ou dans la société. C’est avant sa plume qui marque, une écriture profuse, imagée, résolument féministe, à l’image des six morceaux de son premier EP, Par Avance. 17h-19h • Atelier gratuit sur inscription

19h-20h • Performance en entrée libre

Espace Musique • Niveau 3

