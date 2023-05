Partir en livre : vive la liberté avec « Bleue » et Céline Azorin Bibliothèque pour Tous Lion sur mer, 20 juillet 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre » organisé par le CNL, la Bibliothèque Pour tous en partenariat avec la Cie PMVV Le Grain de sable, propose un atelier créatif avec l’illustratrice Céline Azorin.

Dans Bleue (Voce Verso, avec Marie-France Zerolo), un enfant s’échappe à tire-d’aile par la fenêtre ouverte. Dans le bleu du ciel, dans les frondaisons des arbres et sur les toits de la ville, il goûte la liberté nouvelle d’avoir des ailes et des plumes au bout des doigts.

Après la lecture et la découverte de Bleue, ainsi que de quelques illustrations originales en papiers découpés issus de l’album, Céline Azorin invite les enfants à créer un personnage inspiré du livre : mi-enfant, mi-oiseau, à partir d’une palette variée de papiers et de crayons de couleurs sur une feuille blanche.

« Si, un jour, tu devais prendre ton envol, quel genre d’oiseau serais-tu? »

Tout semble possible avec l’imagination !

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 7 ans (max. 12 participant.e.s). Durée : 2h30.

Gratuit. Inscription avant le mercredi 19 juillet. Contact : 09 83 99 63 25, bibli-pt-lion@gmail.com.

Céline Azorin est née au Sénégal et vit actuellement à Caen où elle a étudié à l’École des Beaux-Arts. Illustratrice indépendante depuis 2002, elle collabore à des projets d’édition (Zinc éditions, L’Encrage, Actes Sud Junior), des spectacles, des expositions… Touche à tout, elle aime utiliser tour à tour ou ensemble la couture, la photographie, la sérigraphie, l’infographie, le découpage, le modelage. Pour l’album Bleue, elle a choisi une technique mixte avec des découpages..

2023-07-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Bibliothèque pour Tous Lion sur mer place du 18 juin (parking du Trianon)

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



As part of the national event « Partir en livre » organized by the CNL, the Bibliothèque Pour tous in partnership with the Cie PMVV Le Grain de sable, proposes a creative workshop with the illustrator Céline Azorin.

In Bleue (Voce Verso, with Marie-France Zerolo), a child flies out of an open window. In the blue of the sky, in the foliage of the trees and on the roofs of the city, he tastes the new freedom of having wings and feathers at his fingertips.

After the reading and discovery of Bleue, as well as some original cut paper illustrations from the album, Céline Azorin invites the children to create a character inspired by the book: half child, half bird, using a varied palette of papers and colored pencils on a white sheet of paper.

« If one day you were to take flight, what kind of bird would you be? »

Anything seems possible with imagination!

The workshop is for children from 7 years old (max. 12 participants). Duration: 2h30.

Free of charge. Registration before Wednesday, July 19. Contact: 09 83 99 63 25, bibli-pt-lion@gmail.com.

Céline Azorin was born in Senegal and currently lives in Caen where she studied at the École des Beaux-Arts. Freelance illustrator since 2002, she collaborates on publishing projects (Zinc éditions, L’Encrage, Actes Sud Junior), shows, exhibitions… A jack-of-all-trades, she likes to use in turn or together sewing, photography, silk-screening, computer graphics, cutting, modeling. For the album Bleue, she chose a mixed technique with cut-outs.

En el marco de la manifestación nacional « Partir en livre » organizada por el CNL, la Bibliothèque Pour tous, en colaboración con la empresa PMVV Le Grain de sable, propone un taller de creación con la ilustradora Céline Azorin.

En Bleue (Voce Verso, con Marie-France Zerolo), un niño sale volando por una ventana abierta. En el azul del cielo, en el follaje de los árboles y en los tejados de la ciudad, saborea la nueva libertad de tener alas y plumas al alcance de la mano.

Tras la lectura y el descubrimiento de Bleue, así como de algunas ilustraciones originales en papel recortado del álbum, Céline Azorin invita a los niños a crear un personaje inspirado en el libro: mitad niño, mitad pájaro, utilizando una paleta variada de papeles y lápices de colores sobre una hoja en blanco.

« Si un día levantaras el vuelo, ¿qué tipo de pájaro serías? »

¡Todo parece posible con imaginación!

El taller está dirigido a niños a partir de 7 años (máx. 12 participantes). Duración: 2h30.

Gratuito. Inscripción antes del miércoles 19 de julio. Contacto: 09 83 99 63 25, bibli-pt-lion@gmail.com.

Céline Azorin nació en Senegal y actualmente vive en Caen, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes. Ilustradora independiente desde 2002, trabaja en proyectos editoriales (Zinc éditions, L’Encrage, Actes Sud Junior), espectáculos, exposiciones… Es multidisciplinar y le gusta utilizar la costura, la fotografía, la serigrafía, la infografía, el corte y el modelado de forma alternada o conjunta. Para el álbum Bleue, eligió una técnica mixta con recortes.

Im Rahmen der vom CNL organisierten nationalen Veranstaltung « Partir en livre » bietet die Bibliothèque Pour Tous in Partnerschaft mit der Cie PMVV Le Grain de sable einen kreativen Workshop mit der Illustratorin Céline Azorin an.

In Bleue (Voce Verso, mit Marie-France Zerolo) flüchtet ein Kind durch das offene Fenster. Im Blau des Himmels, im Laub der Bäume und auf den Dächern der Stadt genießt es die neue Freiheit, Flügel und Federn an den Fingerspitzen zu haben.

Nach dem Lesen und Entdecken von Bleue sowie einiger Originalillustrationen aus Papierschnitten aus dem Album lädt Céline Azorin die Kinder ein, eine vom Buch inspirierte Figur zu schaffen: halb Kind, halb Vogel, aus einer bunten Palette von Papieren und Buntstiften auf einem weißen Blatt Papier.

« Wenn du eines Tages losfliegen müsstest, was für ein Vogel wärst du dann? »

Mit Fantasie scheint alles möglich zu sein!

Der Workshop richtet sich an Kinder ab 7 Jahren (max. 12 Teilnehmer/innen). Dauer: 2,5 Stunden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis Mittwoch, den 19. Juli. Kontakt: 09 83 99 63 25, bibli-pt-lion@gmail.com.

Céline Azorin wurde im Senegal geboren und lebt heute in Caen, wo sie an der École des Beaux-Arts studiert hat. Seit 2002 ist sie freiberufliche Illustratorin und arbeitet an Verlagsprojekten (Zinc éditions, L’Encrage, Actes Sud Junior), Aufführungen, Ausstellungen usw. mit. Als Allrounderin verwendet sie gerne abwechselnd oder gemeinsam Nähen, Fotografie, Siebdruck, Computergrafik, Scherenschnitt und Modellieren. Für das Album Bleue hat sie eine Mischtechnik mit Scherenschnitten gewählt.

