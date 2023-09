Goûter-conte avec SOS Méditerranée à la Bibliothèque de Lion sur mer BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Lion-sur-Mer, 2 décembre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Une lecture théâtralisée par Chann, autour de «Les frères Zzli», un album joyeux et engagé sur la condition des réfugiés, écrit par Alex Cousseau, illustré par Anne-Lise Boutin (Ed. Ricochet).

Parfois les ours doivent fuir leur pays, pour des raisons qui nous échappent. Quelle chance ont ces trois-là d’être hébergés par une fillette nommée Bienvenue ! Mais si cette cohabitation joyeuse ravit les deux parties, ce n’est pas le cas des voisins…

Echanges et goûter.

Public : dès 6 ans. Les parents sont les bienvenus.

Kiosque d’information SOS Méditerranée.

Gratuit..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



A staged reading by Chann, based on « Les frères Zzli » (The Zzli Brothers), a joyful and engaging album on the plight of refugees, written by Alex Cousseau and illustrated by Anne-Lise Boutin (Ed. Ricochet).

Sometimes bears have to flee their country, for reasons that escape us. How lucky these three are to be taken in by a little girl named Bienvenue! But while this happy cohabitation is delightful for both parties, it’s not so for the neighbors…

Discussion and snack.

Public: ages 6 and up. Parents welcome.

SOS Méditerranée information booth.

Free admission.

Una lectura dramatizada de Chann, basada en « Les frères Zzli », un libro alegre y atractivo sobre la difícil situación de los refugiados, escrito por Alex Cousseau e ilustrado por Anne-Lise Boutin (Ed. Ricochet).

A veces los osos tienen que huir de su país, por razones que se nos escapan. ¡Qué suerte tienen estos tres al ser acogidos por una niña llamada Bienvenue! Pero aunque esta feliz convivencia es una delicia para ambas partes, no lo es para los vecinos…

Debate y merienda.

Público: a partir de 6 años. Padres bienvenidos.

Quiosco de información SOS Méditerranée.

Entrada gratuita.

Eine szenische Lesung von Chann rund um « Les frères Zzli », ein fröhliches und engagiertes Album über die Lage der Flüchtlinge, geschrieben von Alex Cousseau, illustriert von Anne-Lise Boutin (Ed. Ricochet).

Manchmal müssen Bären aus ihrem Land fliehen, aus Gründen, die wir nicht verstehen. Was für ein Glück haben diese drei, dass sie von einem kleinen Mädchen namens Bienvenue aufgenommen werden! Doch während das fröhliche Zusammenleben beide Seiten erfreut, ist das bei den Nachbarn nicht der Fall…

Austausch und Imbiss.

Publikum: ab 6 Jahren. Die Eltern sind herzlich willkommen.

Informationskiosk SOS Méditerranée.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité