Rencontre-dédicace avec Frédéric Rémond, auteur de « Cent années : un siècle normand » BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Lion-sur-Mer, 21 octobre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

La Bibliothèque Pour Tous accueille Frédéric Rémond, auteur passionné de mer et d’histoire et habitué de la Côte de Nacre, de Lion et d’Hermanville sur mer.

Présentation de l’auteur, extraits de son livre, échanges et dédicaces.

Après des années de courses au large, de convoyages et une transatlantique à la voile, Frédéric Rémond s’est intéressé à l’histoire de sa région et aux métiers de la mer pour en faire des sujets d’écriture et le cœur de son premier roman dont l’action se déroule à Ouistreham : c’est la vie d’un homme né en 1910 dans un petit port normand, au destin lié à la passion de la mer. C’est aussi le roman d’un amour absolu destiné à devoir s’épanouir dans la guerre et à rivaliser avec l’attraction de la mer. L’histoire mêle la vie des pêcheurs de haute mer et des événements du XXe siècle, notamment la Seconde Guerre mondiale, en particulier son paroxysme en Normandie?: le Débarquement. Les personnages de fiction y côtoient de grands acteurs de l’Histoire, comme Philippe Kieffer et le général de Gaulle.

En partenariat avec des Vagues et des Mots, possibilité de se procurer le livre sur place..

2023-10-21 15:30:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. .

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



The Bibliothèque Pour Tous welcomes Frédéric Rémond, an author with a passion for the sea and history, and a regular visitor to the Côte de Nacre, Lion and Hermanville sur mer.

Presentation of the author, extracts from his book, discussion and book signing.

After years of ocean racing, convoying and a transatlantic crossing under sail, Frédéric Rémond became interested in the history of his region and the seafaring trades, making them the subjects of his writing and the heart of his first novel, set in Ouistreham: the life of a man born in 1910 in a small Normandy port, whose destiny is linked to a passion for the sea. It is also the story of an absolute love destined to blossom in war, and to rival the attraction of the sea. The story blends the lives of deep-sea fishermen with twentieth-century events, notably the Second World War and its climax in Normandy: the D-Day landings. Fictional characters rub shoulders with historical figures such as Philippe Kieffer and General de Gaulle.

In partnership with des Vagues et des Mots, the book can be purchased on site.

La Bibliothèque Pour Tous recibe a Frédéric Rémond, autor apasionado por el mar y la historia, asiduo visitante de la Côte de Nacre, Lion y Hermanville sur mer.

Habrá una presentación del autor, extractos de su libro, debates y firma de libros.

Tras años de regatas oceánicas, convoyes y una travesía transatlántica a vela, Frédéric Rémond se interesó por la historia de su región y los oficios marineros, convirtiéndolos en temas de su escritura y en el corazón de su primera novela, ambientada en Ouistreham: la vida de un hombre nacido en 1910 en un pequeño puerto de Normandía, cuyo destino está ligado a la pasión por el mar. Es también la historia de un amor absoluto destinado a florecer en la guerra y a rivalizar con la atracción del mar. La historia entrelaza la vida de los pescadores de altura con los acontecimientos del siglo XX, en particular la Segunda Guerra Mundial y su punto culminante en Normandía: el desembarco del Día D. Los personajes de ficción se codean con grandes figuras históricas como Philippe Kieffer y el General de Gaulle.

En colaboración con des Vagues et des Mots, el libro puede adquirirse in situ.

Die Bibliothek für Alle empfängt Frédéric Rémond, einen Autor, der sich für das Meer und die Geschichte begeistert und regelmäßig an der Côte de Nacre, in Lion und in Hermanville sur Mer zu Gast ist.

Vorstellung des Autors, Auszüge aus seinem Buch, Austausch und Signierstunden.

Nach jahrelangen Hochseerennen, Überführungsfahrten und einem Transatlantiksegeltörn hat sich Frédéric Rémond für die Geschichte seiner Region und die Berufe der Seefahrt interessiert, um darüber zu schreiben und seinen ersten Roman zu schreiben, der in Ouistreham spielt: Es ist das Leben eines Mannes, der 1910 in einem kleinen normannischen Hafen geboren wurde und dessen Schicksal mit der Leidenschaft für das Meer verknüpft ist. Es ist auch der Roman einer absoluten Liebe, die dazu bestimmt ist, sich im Krieg zu entfalten und mit der Anziehungskraft des Meeres zu konkurrieren. Die Geschichte verbindet das Leben der Hochseefischer mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts, insbesondere dem Zweiten Weltkrieg und seinem Höhepunkt in der Normandie: der Landung der Alliierten. Fiktive Figuren treffen auf große Akteure der Geschichte, wie Philippe Kieffer und General de Gaulle.

In Zusammenarbeit mit des Vagues et des Mots besteht die Möglichkeit, das Buch vor Ort zu erwerben.

