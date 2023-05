Exposition « Peintres amateurs de Lion sur mer » : Henri Chanzy (1864-1915) BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, 1 juillet 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

À l’initiative de la Bibliothèque pour tous Marcelle Corbin, Lion-sur-Mer et ses environs se dévoilent cet été, au travers des œuvres de peintres amateurs qui ont séjourné dans la commune.

Une autre façon de raconter l’histoire et les paysages de la Côte de Nacre.

Après Robert Delacour, c’est en juillet-août, une immersion dans l’ambiance balnéaire de la Belle époque. sur la plage de Lion.

Les croquis présentés ont été réalisés dans les années 1910 à Lion-sur-Mer où Henri Chanzy (1864-1915) séjourna avec sa famille plusieurs étés de suite.

On y découvre des scènes de plage avec ses enfants jouant sur le sable, les cabines, les bateaux, les villas… Beaucoup de lumière et de tendresse dans ces dessins exposés grâce à l’aimable concours de la famille de Henri Chanzy.

Un moment suspendu, retranscrit avec délicatesse par cet officier de l’armée française qui décéda pendant la Grande Guerre.

Entrée libre aux jours d’ouverture de la bibliothèque : les lundi, mercredi, vendredi et samedi.

La carte postale du tableau la « Jeune femme à son ouvrage » est en vente à la boutique du Bureau d’Information Touristique de Lion sur mer..

Vendredi 2023-07-01 à 15:30:00 ; fin : 2023-09-02 17:30:00. .

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Place du 18 juin 1940 (parking du Trianon)

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



On the initiative of the Marcelle Corbin Library for All, Lion-sur-Mer and its surroundings are revealed this summer through the works of amateur painters who have stayed in the town.

Another way to tell the story of the history and landscapes of the Côte de Nacre.

After Robert Delacour, it is in July-August, an immersion in the seaside atmosphere of the Belle Epoque. on the beach of Lion.

The sketches presented were made in the 1910s in Lion-sur-Mer where Henri Chanzy (1864-1915) stayed with his family several summers in a row.

We discover beach scenes with his children playing on the sand, cabins, boats, villas? A lot of light and tenderness in these drawings exposed thanks to the kind help of Henri Chanzy’s family.

A suspended moment, transcribed with delicacy by this officer of the French army who died during the Great War.

Free admission on the opening days of the library: Monday, Wednesday, Friday and Saturday.

The postcard of the painting « Jeune femme à son ouvrage » is on sale at the Tourist Information Office of Lion sur mer.

Por iniciativa de la Biblioteca para Todos Marcelle Corbin, Lion-sur-Mer y sus alrededores se dan a conocer este verano a través de las obras de pintores aficionados que han realizado estancias en la localidad.

Otra forma de contar la historia y los paisajes de la Côte de Nacre.

Después de Robert Delacour, en julio-agosto, es una inmersión en el ambiente marinero de la Belle Epoque en la playa de Lion.

Los bocetos presentados fueron realizados en la década de 1910 en Lion-sur-Mer, donde Henri Chanzy (1864-1915) pasó varios veranos seguidos con su familia.

Descubrimos escenas de playa con sus hijos jugando en la arena, cabañas, barcos, villas? Mucha luz y ternura en estos dibujos, que se exponen gracias al amable apoyo de la familia de Henri Chanzy.

Un momento suspendido, transcrito con delicadeza por este oficial del ejército francés fallecido durante la Gran Guerra.

Entrada gratuita los días de apertura de la biblioteca: lunes, miércoles, viernes y sábado.

La postal del cuadro « Jeune femme à son ouvrage » está a la venta en la tienda de la Oficina de Turismo de Lion sur mer.

Auf Initiative der Bibliothek für alle Marcelle Corbin werden Lion-sur-Mer und seine Umgebung diesen Sommer durch die Werke von Amateurmalern, die sich in der Gemeinde aufgehalten haben, enthüllt.

Eine andere Art, die Geschichte und die Landschaften der Côte de Nacre zu erzählen.

Nach Robert Delacour tauchen Sie im Juli und August am Strand von Lion in die Atmosphäre des Badeortes der Belle Epoque ein.

Die gezeigten Skizzen wurden in den 1910er Jahren in Lion-sur-Mer angefertigt, wo Henri Chanzy (1864-1915) mit seiner Familie mehrere Sommer hintereinander verbrachte.

Man entdeckt Szenen vom Strand mit Kindern, die im Sand spielen, Hütten, Booten, Villen? Die Zeichnungen strahlen viel Licht und Zärtlichkeit aus, die dank der freundlichen Unterstützung der Familie von Henri Chanzy ausgestellt werden konnten.

Ein schwebender Moment, den dieser Offizier der französischen Armee, der während des Ersten Weltkriegs starb, mit Feingefühl wiedergegeben hat.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Bibliothek: montags, mittwochs, freitags und samstags.

Die Postkarte des Gemäldes « Jeune femme à son ouvrage » ist in der Boutique des Bureau d’Information Touristique in Lion sur Mer erhältlich.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité