Exposition et animations à Neuville-en-Ferrain Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, 13 octobre 2022, Neuville-en-Ferrain. Exposition et animations à Neuville-en-Ferrain 13 – 16 octobre Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain

Gratuit, sur inscription

Exposition et animations à Neuville-en-Ferrain dans le cadre des Nuits des bibliothèques : Exposition de photographies, Dictée, Atelier recup’, Conte sur la nature Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France Exposition de photographies

Les bibliothécaires invitent grands comme petits à photographier un ou plusieurs arbres en couleurs ou en noir & blanc dans un format 13×18.

IMPORTANT – Les clichés à déposer à la Bibliothèque pour Tous au plus tard le 30/09/2022 seront exposés dans le cadre de la nuit des bibliothèques. Dictée au naturel

Les bibliothécaires organisent en toute convivialité une dictée sur le thème de la nature. Les résultats (sans classement ni note !) seront annoncés à l’occasion de la nuit des bibliothèques.

Samedi 8 octobre – 10h30 – Bibliothèque pour Tous

Gratuit / sur inscription uniquement Atelier récup’

Les bibliothécaires organisent un atelier créatif pour fabriquer de jolis objets à partir de livres anciens. Récup’, pliages, découpages, inventivité seront au rendez-vous autour d’un bon café.

Jeudi 13 octobre – 14h30 – Bibliothèque pour Tous

Atelier gratuit ouvert à tous / sur inscription uniquement (possibilité d’apporter son propre livre Conte « Nid vu, nid connu »

Enara et Tateshibaï ont beaucoup voyagé. Enara, c’est une femme qui sait parler aux oiseaux, à la nature. Tateshibaï, c’est sa valise, sa mémoire qui montre toute l’histoire. Ensemble, ils racontent des histoires : celle de la Grande migration, celle du Bois…

Le Tateshibaï, c’est une boîte à secrets, au carrefour du Kamishibaï (Théâtre d’images défilantes) et du Tatebanko (planches de papier superposées qui créent un décor en profondeur). Cette boîte est également conçue pour faire intervenir de petites marionnettes à tringles en papier. Au fil de l’histoire, les images défilent comme on tourne les pages d’un livre. Des images se superposent, se retournent, sortent du cadre, pour révéler un décor, faire rentrer le spectateur dans un paysage qui avance…

« Nid vu, nid connu » est une création originale de contes et marionnettes en papier du Collectif du Plateau, Morgane NOUBEL

Distribution : Ecriture et interprétation : Morgane NOUBEL / Mise en scène : Zoé BLANGEZ / Illustrations : Clouk / Dramaturgie : Thomas Veniez / Construction du Tateshibaï : Camille Bertoni

Pour toute la famille à partir de 3 ans / durée : 30 min

Dimanche 16 octobre / 2 séances : 10h00 et 11h30 / Bibliothèque pour Tous

Gratuit sur inscription Inscriptions aux heures de permanence : mardi 16h30-18h30, mercredi/samedi/dimanche 10h00-12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T14:30:00+02:00

2022-10-16T13:00:00+02:00 MEL

Lieu Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Adresse 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Ville Neuville-en-Ferrain

Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-en-ferrain/

