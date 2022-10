Spectacle sur la nature à Lompret Bibliothèque pour tous de Lompret Lompret Catégories d’évènement: Lompret

Spectacle sur la nature à Lompret Bibliothèque pour tous de Lompret, 15 octobre 2022, Lompret. Spectacle sur la nature à Lompret Samedi 15 octobre, 17h00 Bibliothèque pour tous de Lompret

Gratuit

Spectacle sur la nature à Lompret dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Bibliothèque pour tous de Lompret Lompret Lompret 59840 Nord Hauts-de-France Petit spectacle sur le vivre ensemble avec les insectes pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents, déjà inscrits à la bibliothèque, samedi 15 octobre de 17h à 18h dans la bibliothèque de Lompret, avec une artiste professionnelle lilloise formée au mime et conteuse. Lieu : Bibliothèque pour tous de Lompret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T17:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

