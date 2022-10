Heure du conte sur le thème du jardin et de la nature à Erquinghem-Lys Bibliothèque pour Tous de Erquinghem-lys Erquinghem-Lys Catégories d’évènement: Erquinghem-Lys

Heure du conte sur le thème du jardin et de la nature à Erquinghem-Lys Samedi 15 octobre, 16h30 Bibliothèque pour Tous de Erquinghem-lys Heure du conte sur le thème du jardin et de la nature à la Bibliothèque pour tous de Erquinghem-Lys dans le cadre des Nuits des bibliothèques – A 15h : heure du conte destinée aux enfants à partir de 5 ans à l'aide du Kamishibai,

– à 16h 30, heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans à l’aide du tapis de lecture sur le thème du jardin et de la nature. – vers 18h, animation pour les adultes : lecture à voix haute, avec une exposition de livres et de plantes.

