Les animations de la bibliothèque Croix Saint-Pierre Samedi 14 octobre, 14h30 Bibliothèque pour tous Croix Saint-Pierre

Lectures d’albums pour enfants sur les thèmes du sport et de l’olympisme

Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 14 octobre à partir de 14h 30.

Présentation de sports et de livres thématiques pour ados et adultes

Exposition de livres, affiches et objets relatifs au sport et à l’olympisme. Quiz sur sur le thème avec une petite récompense pour les gagnants.

Goûter pour les participants

Bibliothèque pour tous Croix Saint-Pierre 28 Place de la Liberté, 59170 Croix Croix 59170 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

