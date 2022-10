Exposition de livres adultes autour du thème de la nature Bibliothèque pour tous Croix centre Croix Catégories d’évènement: Croix

Exposition de livres adultes autour du thème de la nature Bibliothèque pour tous Croix centre, 14 octobre 2022, Croix. Exposition de livres adultes autour du thème de la nature Vendredi 14 octobre, 14h00 Bibliothèque pour tous Croix centre

Exposition de livres adultes autour du thème de la nature à Croix dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Bibliothèque pour tous Croix centre croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France Vendredi 14 de 14h à 19h : porte ouverte à la bibliothèque et exposition de livres adultes autour du thème de la nature, avec une fiche explicative rédigée par nos bibliothécaires. Discussions autour d’un verre.

