Rencontre Littéraire avec Barbara Nicoloso à Bondues
Dimanche 16 octobre, 10h30
Bibliothèque Pour Tous Bondues

Gratuit

Rencontre Littéraire avec Barbara Nicoloso à Bondues dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque Pour Tous Bondues 3bis, rue du Bosquiel 59910 Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France Rencontre Littéraire – Barbara NICOLOSO, directrice de l’association Virage Energie pour son ouvrage « Petit traité de sobriété énergétique »

Comment réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective (moindre usage de la voiture, alimentation plus locale et de meilleure qualité, etc.).

2022-10-16T10:30:00+02:00

