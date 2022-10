« Cageots rigolos, cagettes à la fête » à Bondues Bibliothèque Pour Tous Bondues Bondues Catégories d’évènement: Bondues

Gratuit et sans inscription

« Cageots rigolos, cagettes à la fête » à Bondues dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque Pour Tous Bondues 3bis, rue du Bosquiel 59910 Bondues

Quand la récupération devient décoration!

Des cageots en bois deviendront un support de décoration avec uniquement des éléments de récupérations.

Ouvert à tous les enfants et leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T15:30:00+02:00

2022-10-12T18:00:00+02:00 MEL

