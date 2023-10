Tour de Chant de Rozenn Talec et Axel Landeau dans le cadre de Dispar Amzer Bibliothèque Pouldergat Catégories d’Évènement: Finistère

Pouldergat Tour de Chant de Rozenn Talec et Axel Landeau dans le cadre de Dispar Amzer Bibliothèque Pouldergat, 12 novembre 2023, Pouldergat. Pouldergat,Finistère .

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Bibliothèque Ti Flap

Pouldergat 29100 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-10-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pouldergat Autres Lieu Bibliothèque Adresse Bibliothèque Ti Flap Ville Pouldergat Departement Finistère Lieu Ville Bibliothèque Pouldergat latitude longitude 48.043074;-4.327254

Bibliothèque Pouldergat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldergat/