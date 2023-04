Addis Black Mamba Bibliothèque Pont des Demoiselles, 10 juin 2023, Toulouse.

La formation Addis Black Mamba propose une musique basée sur le courant éthiojazz. Le style musical éthiojazz, initialement apparu dans les années 60, est issu du mélange du jazz et de composantes de la musique éthiopienne (gammes, rythmes, etc). Popularisée à travers le monde essentiellement à partir des années 90, cette musique a alors diffusé et donné naissance à des interprétations et réappropriations aussi diverses que les continents qu’elle a conquis. Ainsi, de nos jours on trouve des formations musicales éthiojazz dans de nombreux pays.

Avec Benoît Roudel (guitare), Cyril Decubber (percussions), Nicolas Barnier (saxophones ténor et baryton), Thomas Blon (basse), Julia Guilloton (flûte), Olivier Trenel (trompette / buggle) et Nicolas Mausmond (batterie).

En partenariat avec la MJC du Pont des Demoiselles.

Bibliothèque Pont des Demoiselles

