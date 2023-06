Clin d’œil à Philippe UG Bibliothèque Pont des Demoiselles Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Des décors pop-up de UG voyageront dans les bibliothèques tout au long de la grande exposition. L’occasion de croiser quelques oiseaux colorés, des papillons et des lutins des bois. Bibliothèque Pont des Demoiselles Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/clin-doeil-a-philippe-ug-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

