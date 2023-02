Petits RDV à la Campagne – Itinéraire de création Bibliothèque Pont des Demoiselles, 11 mai 2022, Toulouse.

Petits RDV à la Campagne – Itinéraire de création Mercredi 11 mai 2022, 10h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles

Bibliothèque Pont des Demoiselles Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

D’après les albums Mais qu’allons-nous faire de ce terrible bébé ? de C. Cowell et I. Godon, L’histoire du bonbon d’Anaïs Vaugelade et Le piano des bois de Kazuo Iwamura.

Nous avons sélectionné des histoires, planté de la graine de marionnettes et semé des notes des bois. Voilà que déjà fleurissent des petits personnages ! Dans une ferme, des animaux déploient des trésors d’imagination pour calmer un bébé qui pleure. Jean décide de planter le bonbon que sa sœur lui a offert, dans l’espoir d’obtenir un arbre à bonbons… Et Yuki ? C’est la petite pianiste de la forêt qui vient donner un concert des bois avec ses amis.

Avec Loëtitia Besson – Mise en scène : Laurence Belet – Scénographie et marionnettes : Loëtitia Besson

À partir de 18 mois – Durée : 20 min

Inscription au 05 31 22 95 70

