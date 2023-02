Dessins d’animaux imaginaire – Mathilde Magnan Bibliothèque Pont des Demoiselles, 17 octobre 2020, Toulouse.

Dessins d’animaux imaginaire – Mathilde Magnan Samedi 17 octobre 2020, 10h15 Bibliothèque Pont des Demoiselles

Dessins d’animaux imaginaire En présence de l’illustratrice Mathilde Magnan et en s’inspirant de son album Fadoli où les ailes des animaux sont celles de libellules, cigales, fourmilions… on dérive et

Bibliothèque Pont des Demoiselles Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Dessins d’animaux imaginaire

En présence de l’illustratrice Mathilde Magnan et en s’inspirant de son album Fadoli où les ailes des animaux sont celles de libellules, cigales, fourmilions… on dérive et on invente de nouvelles espèces à partir d’espèces déjà existantes. Chimères, girafes ailées, et autres zèbres funambules peupleront la bibliothèque pour faire écho aux illustrations exposées.

À partir de 7 ans – Durée : 2h

Inscription au 05 31 22 95 70



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-17T10:15:00+02:00

2020-10-17T12:15:00+02:00