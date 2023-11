CONTES EN CHAUSSETTES – OLIVIER ET STÉPHANIE bibliothèque Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 13 décembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Venez en famille retrouver Olivier et Stéphanie pour des contes au fil de l’eau …..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

bibliothèque rue des écoles

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Join Olivier and Stéphanie for tales from the water ….

Acompañe a Olivier y Stéphanie en los cuentos del agua ….

Kommen Sie mit Ihrer Familie zu Olivier und Stéphanie für Märchen am Wasser ….

Mise à jour le 2023-11-10 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère